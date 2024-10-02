Мирзоян: Армения изучает все риски по возможному выходу из ОДКБ

Ереван изучает все риски, связанные с возможным решением о выходе из ОДКБ.

Ереван изучает все риски, связанные с возможным решением о выходе из ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе Варшавского форума по безопасности.

"Нам всем нужно быть более осторожными, ни для кого не секрет, что устойчивость должна быть приоритетом, и процесс, который может произойти, должен быть хорошо рассчитан, управляем", - сказал он.

По его словам, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ и не собирается возвращаться к прежним отношениям.

"Мы не видим себя в военном союзе, который не работает", - подчеркнул министр.