Мирзиёев выдвинул ряд предложений для решения водных проблем в Центральной Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд предложений в ходе очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд предложений в ходе очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Uzbekistan.

Глава Узбекистана, отметив важность задач правового и институционального обеспечения эффективности многостороннего партнёрства, высказал ряд практических предложений по дальнейшему взаимодействию в водно-экологической сфере.

В частности: провести инвентаризацию и пересмотреть основные документы и соглашения, проанализировать действующую структуру и подготовить предложения по повышению координации и результативности работы организаций фонда; разработать "Правила и процедуры", четко регламентирующие вопросы сотрудничества и деятельности фонда и т.д.