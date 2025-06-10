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Мирзиёев: Узбекистан приветствует прямые переговоры между РФ и Украиной

Мирзиёев: Узбекистан приветствует прямые переговоры между РФ и Украиной Мирзиёев: Узбекистан приветствует прямые переговоры между РФ и Украиной
Другие страны
10 июня 2025 г. 16:28
Мирзиёев: Узбекистан приветствует прямые переговоры между РФ и Украиной

Узбекистан приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле и призывает мирному урегулированию конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии Ташкентского инвестиционного форума.

"Сейчас как никогда важно обеспечить мир, справедливость и всеобщее доверие к человеческому достоинству. Мы это понимаем, и должны действовать соответственно. Мы считаем, что ситуация с Украиной должна решаться только дипломатическим путем, и поддерживаем прямые переговоры в Стамбуле", - сказал президент.

Политик также заявил, что сегодняшний мир переживает серьезные испытания - растут угрозы глобальной безопасности и устойчивому развитию, а геополитические процессы стремительно меняются.

По словам Мирзиёева, в мире снова набирает обороты гонка вооружений, а военные расходы крупных держав за последние 14 лет выросли в 1,5 раза и достигли 2,5 трлн долларов. При этом темпы роста глобального ВВП продолжают падать третий год подряд.

"К сожалению, нормы международного права и сила дипломатии слабеют. Мы все это видим, знаем, ощущаем. Это происходит ежедневно по всему миру", — сказал он.

Отметим, что в инвестфоруме принимает участие также премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

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