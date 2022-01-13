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Мирзиёев: События в Казахстане не могут повториться в Узбекистане

Мирзиёев: События в Казахстане не могут повториться в Узбекистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что считает необоснованным мнение о том, что в его стране могут повториться события, подобные недавним массовым беспорядкам в Казахстане.
Другие страны
13 января 2022 г. 23:38
Мирзиёев: События в Казахстане не могут повториться в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что считает необоснованным мнение о том, что в его стране могут повториться события, подобные недавним массовым беспорядкам в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава узбекского государства заявил, выступая на заседании Совета безопасности страны.

"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий", - цитирует Мирзиёева президентская пресс-служба.

"Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности", - заверил Мирзиёев. "Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу", - сказал глава государства.

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