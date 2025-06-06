Мирзиёев присвоил почетное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026

Мирзиёев присвоил почетное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил футболистам и главному тренеру национальной сборной почетное звание "Гордость Узбекистана" за выход в финальную часть чемпионата мира.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте узбекского лидера.

Звание "Гордость Узбекистана" как правило присваивается победителям международных спортивных соревнований.

Узбекские СМИ в свою очередь сообщают, что Мирзиёев подарил автомобили BYD членам сборной.

Кроме того, узбекский бизнесмен Хуршид Тураев пообещал подарить вратарю команды трехкомнатную квартиру в Ташкенте. Предприниматель сообщил об этом на своей личной странице в инстаграме.

Накануне сборная Узбекистана в гостях сыграла вничью с командой ОАЭ (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Это позволило Узбекистану впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США.