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Мирзиёев присвоил почетное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026

Мирзиёев присвоил почетное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026 Мирзиёев присвоил почетное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026
Другие страны
6 июня 2025 г. 16:10
Мирзиёев присвоил почетное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил футболистам и главному тренеру национальной сборной почетное звание "Гордость Узбекистана" за выход в финальную часть чемпионата мира.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте узбекского лидера.

Звание "Гордость Узбекистана" как правило присваивается победителям международных спортивных соревнований.

Узбекские СМИ в свою очередь сообщают, что Мирзиёев подарил автомобили BYD членам сборной.

Кроме того, узбекский бизнесмен Хуршид Тураев пообещал подарить вратарю команды трехкомнатную квартиру в Ташкенте. Предприниматель сообщил об этом на своей личной странице в инстаграме.

Накануне сборная Узбекистана в гостях сыграла вничью с командой ОАЭ (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Это позволило Узбекистану впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan prezidenti millinin futbolçularına avtomobil hədiyyə edib

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