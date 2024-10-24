Мирзиёев: Настало время для реформы мировых институтов управления

Узбекистан готов к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.

Узбекистан готов к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

По его словам, настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг".

"Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения. Узбекистан также намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", - сказал он.

Мирзиёев отметил, что страна заинтересована в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, "зеленое" развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.

"Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере. Готовы подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО – Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной Инвестиционной платформе.

Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок.

В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья", - отметил он.

Узбекский лидер подчеркнул, что поддерживает развитие деловых контактов в рамках объединения и предложил рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.

"Разделяю обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав. По ситуации в секторе Газа и Ливане - никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей. Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим", - сказал он.