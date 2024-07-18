Мирзиёев и Жапаров договорились об увеличении объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе переговоров в Ташкенте договорились о создании межгосударственного совета на уровне глав государств.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе переговоров в Ташкенте договорились о создании межгосударственного совета на уровне глав государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Узбекистана.

“В ходе встречи лидеров двух стран было принято решение о создании Межгосударственного совета. Также обсуждены конкретные меры по наращиванию товарооборота, прежде всего за счет программ импортозамещения и поддержки проектов кооперации”, - говорится в информации.

В целях увеличения объемов взаимной торговли будут созданы торговые дома в двух столицах, сформирован портфель экспортно-импортных контрактов для выхода на показатель в 2 млрд долларов в ближайшие годы, внедрены инструменты предэкспортного финансирования, запущен «зеленый коридор» для ускоренной транспортировки сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Отмечено, что портфель активных проектов промышленной кооперации уже достиг 300 млн долларов. Для продвижения таких проектов уставной капитал Узбекско-Кыргызского фонда будет увеличен до 200 млн долларов.

Стратегическим направлением определено сотрудничество в энергетической сфере. В частности, Отмечена важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Также, с учетом потенциала двух стран, подготовить комплексную программу сотрудничества по развитию малой гидроэнергетики.

По завершении двусторонних переговоров Мирзиёев и Жапаров приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации.

В частности, дан старт проекту строительства двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях. Предусматривается, что вырабатываемая на этих станциях электроэнергия будет поставляться в Кыргызстан.

Также введен в строй завод по производству современных легковых автомобилей и коммерческой техники в Чуйской области. В частности, будут выпускаться автомобили марок «Кобальт», «Оникс» и «Трекер», а также грузовые автомобили.