Мирзиёев и Орбан обсудили в Будапеште расширение стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Будапеште обсудили вопросы расширения стратегического партнерства двух стран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Будапеште обсудили вопросы расширения стратегического партнерства двух стран.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Сегодня (в субботу - ред.) в городе Будапешт президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения узбекско-венгерского многопланового сотрудничества, в том числе деловых и культурно-гуманитарных связей", - написал Саидов.