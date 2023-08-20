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Мирзиёев и Орбан обсудили в Будапеште расширение стратегического партнерства

Мирзиёев и Орбан обсудили в Будапеште расширение стратегического партнерства Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Будапеште обсудили вопросы расширения стратегического партнерства двух стран.
Другие страны
20 августа 2023 г. 09:27
Мирзиёев и Орбан обсудили в Будапеште расширение стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Будапеште обсудили вопросы расширения стратегического партнерства двух стран.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Сегодня (в субботу - ред.) в городе Будапешт президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения узбекско-венгерского многопланового сотрудничества, в том числе деловых и культурно-гуманитарных связей", - написал Саидов.

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