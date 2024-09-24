Мирзиеёв: Узбекистан планирует в 2024г увеличить экспорт стройматериалов до $1 млрд

Узбекистан планирует реализацию новых проектов в стройиндустрии на 3,5 млрд долларов США, в 2024 году рассчитывает увеличить экспорт стройматериалов до 1 млрд долларов США.

Узбекистан планирует реализацию новых проектов в стройиндустрии на 3,5 млрд долларов США, в 2024 году рассчитывает увеличить экспорт стройматериалов до 1 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиеёв на совещании по развитию строительной отрасли.

"Рынок экспорта строительных материалов расширился до 58 стран. За рубежом открыто более 20 торговых складов, более 50 магазинов. В этом году планируется довести объем экспорта до 1 млрд долларов США", - сказал Мирзиеёв, слова которого приводит пресс-служба президента.

По его словам, совместно с предпринимателями планируется реализовать 350 новых проектов на сумму 3,5 миллиарда долларов США. При их строительстве и деятельности предусмотрено трудоустроить 50 тысяч граждан.

Президент подчеркнул, что за последние семь лет в сферу строительных материалов инвестировано 9 млрд долларов США, запущено около 5 тыс. новых предприятий, создано 94 тыс. постоянных рабочих мест.

"За последние пять лет объем строительства увеличился вдвое. За счет освоения выпуска новой продукции на 650 млн долларов США доля импорта в строительстве снизилась с 31% до 25%", - сказал глава государства.

Он подчеркнул необходимость увеличения производства строительных материалов, позволяющих снизить энергопотребление в новых жилых и социальных зданиях, а также на важность снижения энергозатрат при производстве стройматериалов.

Мирзиеёв добавил, что за последние семь лет в Узбекистане осуществлено строительство на сумму почти 100 миллиардов долларов, объем работ в этой сфере растет в среднем на 7-8% в год.