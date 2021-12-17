Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время

Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным.

Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным.

Как передает Report, свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal .

По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.

Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию Вооруженных сил потребуется около 15 лет.

Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор.

По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.