О нас
Report Georgia
Аудио новости

Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время

Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 07:08
Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время

Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным.

Как передает Report, свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal.

По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.

Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию Вооруженных сил потребуется около 15 лет.

Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор.

По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Yaxın illərdə yeni dünya müharibəsi başlaya bilər

Самое читаемое

Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
В Москве откроется поп-ап магазин Гарри Поттер
В Москве откроется поп-ап магазин "Гарри Поттер"
10 декабря 2021 г. 14:20
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
13 декабря 2021 г. 12:04
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi