Mirror: самолет American Airlines экстренно сел в Ирландии из-за утечки химиката в салоне

Авиалайнер Airbus A330 компании American Airlines, выполнявший рейс по маршруту Лондон (Великобритания) - Филадельфия (США), экстренно приземлился cегодня в аэропорту Дублина (Ирландия) из-за утечки химического вещества в салоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mirror.

По ее сведениям, утечка, предположительно, чистящей жидкости вызвала в салоне самолета ухудшение самочувствия пассажиров, в частности резь в глазах и кожный зуд. Как отмечает газета, два члена экипажа потеряли сознание.

В настоящее время медики проводят осмотр пассажиров и экипажа.