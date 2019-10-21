 Наверх

Mirror: самолет American Airlines экстренно сел в Ирландии из-за утечки химиката в салоне

​Mirror: самолет American Airlines экстренно сел в Ирландии из-за утеч

Авиалайнер Airbus A330 компании American Airlines, выполнявший рейс по маршруту Лондон (Великобритания) - Филадельфия (США), экстренно приземлился cегодня в аэропорту Дублина (Ирландия) из-за утечки химического вещества в салоне. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mirror.

По ее сведениям, утечка, предположительно, чистящей жидкости вызвала в салоне самолета ухудшение самочувствия пассажиров, в частности резь в глазах и кожный зуд. Как отмечает газета, два члена экипажа потеряли сознание. 

В настоящее время медики проводят осмотр пассажиров и экипажа.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!