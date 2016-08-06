Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Мировые СМИ приняли ошибку FlightRadar за пропажу самолета.

Как передает Report, российские и мировые СМИ сообщили о пропаже самолета авиакомпании Air Algerie, после того как он пропал с карты сервиса FlightRadar.

Самолет выполнял рейс AH1020 из Алжира в Париж. Во время полета по неизвестным причинам самолет развернулся над Средиземным морем и направился в аэропорт вылета. Через несколько минут отметка самолета пропала с FlightRadar, из чего СМИ сделали вывод, что самолет мог разбиться. При этом о пропаже его с радаров диспетчеров ни официальные лица, ни источники в аэропортах не сообщали.

Заметки в том или ином виде перепечатали многие иностранные таблоиды, такие как Daily Mirror и Daily Mail, а также ведущие российские государственные и независимые СМИ, в том числе RT, РИА Новости, Life иMeduza.

Представители самого FlightRadar позже отметили, что покрытие их сети вблизи Алжира ограничено, поэтому самолет может не отображаться в системе, но это не значит, что с ним что-то случилось.

На данный момент, по информации алжирских СМИ, самолет успешно приземлился в аэропорту вылета. Причины, по которым ему пришлось вернуться, пока неясны.