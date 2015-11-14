​Мировые лидеры выразили соболезнования народу Франции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Мировые лидеры выразили соболезнования французскому народу. После серии терактов в Париже главы государств выступили со словами поддержки.

Как передает Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что искренне понимает боль французов в связи с терактом.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Париже. Президент Италии Серджо Маттарелла выразил тревогу и сильную боль. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что шокирован нападениями в Париже. Глава Бразилии Дилма Роуссефф решительно осудила атаки в Париже. Президент Боливии Эво Моралес выразил солидарность с народом Франции.

Минувшей ночью в Париже произошла серия терактов. По последним данных, число жертв среди парижан и туристов превысило 150 человек. Ответственность за случившееся взяло на себя ИГИЛ.