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Мировые лидеры провели встречу на Бали в связи с инцидентом в Польше

Мировые лидеры провели встречу на Бали в связи с инцидентом в Польше Президент США Джо Байден и ряд мировых лидеров в среду завершили встречу в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной, где, как утверждается, упала ракета.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 06:18
Мировые лидеры провели встречу на Бали в связи с инцидентом в Польше

Президент США Джо Байден и ряд мировых лидеров завершили встречу в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом заявило японское агентство Kyodo.

Подробностей прошедшей встречи на данный момент не приводится. О каких-либо значительных изменениях программы саммита Группы двадцати на Бали в связи с проведением этой встречи также пока не сообщается.

В переговорах, помимо Байдена, принимали участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблянский район), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной упали две ракеты, результате чего погибли два человека.

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Версия на азербайджанском языке Balidə Polşadakı insidentlə bağlı “G7” və digər ölkələrin toplantısı keçirilib

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