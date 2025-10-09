Мировые лидеры приветствуют соглашение по первой фазе мирной сделки Трампа по Газе

Мировые лидеры положительно отреагировали на объявление о первой фазе соглашения по прекращению войны в Газе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение "важной возможностью определить надежный политический путь к прекращению оккупации и признанию права палестинского народа на самоопределение". По его словам, ставки никогда не были столь высоки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту США Дональду Трампу "за проявленную политическую волю, побудившую правительство Израиля к прекращению огня".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что это "момент глубочайшего облегчения для всего мира, особенно для заложников, их семей и мирных жителей Газы, переживших невообразимые страдания за последние два года".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что соглашение должно ознаменовать окончание войны и начало политического решения, основанного на принципе двух государств, добавив, что "Франция готова внести свой вклад в достижение этой цели" и проведет консультации с международными партнерами в Париже.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что воодушевлен развитием событий в Израиле и видит высокую вероятность достижения соглашения с ХАМАС в ближайшие часы.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и глава МИД Пенни Вонг назвали соглашение необходимым шагом к миру после более чем двух лет конфликта, захвата заложников и огромных потерь среди мирного населения, призвав все стороны "строго соблюдать условия плана".

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс подчеркнул, что это "важный первый шаг к достижению прочного мира", и призвал Израиль и ХАМАС продолжать работу над полным урегулированием.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола охарактеризовала договоренность как "поворотный момент для мира и обновления на Ближнем Востоке, открывающий путь к прекращению межпоколенческого цикла насилия и страданий".

Саудовская Аравия приветствовала прекращение боевых действий и начало реализации первого этапа мирной инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на деэскалацию конфликта и создание условий для всеобъемлющего и справедливого мирного процесса.

Ведомство выразило признательность за активную роль президента США, а также за усилия Катара, Египта и Турции, внесшие значительный вклад в достижение соглашения.