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    Мировые цены на нефть растут

    Об этом свидетельствуют данные торгов© conrtesy image

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,47%, до $53,94 за баррель.

    На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 1,87%, до $60,41 за баррель.

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