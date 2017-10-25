Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,04%, до 52,44 доллара за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 1,70%, до 58,29 доллара за баррель.