О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества

Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 19:26
Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества

Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, мировые авиаперевозчики отменили 2 028 рейсов, на что повлияла пандемия COVID-19.

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines в четверг отменила около 120 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19.

По той же причине об отмене рейсов - около 90 - объявила 23 декабря и американская авиакомпания Delta.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
17 декабря 2021 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi