Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества

Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества.

Мировые авиакомпании отменили более 2 тыс. рейсов в канун Рождества.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, мировые авиаперевозчики отменили 2 028 рейсов, на что повлияла пандемия COVID-19.

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines в четверг отменила около 120 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19.

По той же причине об отмене рейсов - около 90 - объявила 23 декабря и американская авиакомпания Delta.