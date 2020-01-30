Мировой спрос на ювелирные изделия снизился на 6% в 2019 г

Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 6% и составил 2,107 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото".

В четвертом квартале 2019 года этот показатель уменьшился на 10% к аналогичному периоду 2018 года до 584,5 тонн. Сокращение спроса на ювелирные изделия, а также на золотые слитки способствовало падению спроса на золото в октябре - декабре прошлого года, отмечают эксперты WGC. Так, мировой спрос на золото в четвертом квартале упал на 19% в сравнении с таким же периодом годом ранее, до 1,045 тыс. тонн, совокупный потребительский спрос в годовом сопоставлении - на 11,4%, до 825 тонн.

Цена золота в октябре - декабре прошлого года составляла в среднем 1,481 тыс. долларов за унцию, что является самым высоким среднеквартальным показателем с первого квартала 2013 года. "Цены на золото в различных валютах, включая евро, индийскую рупию и турецкую лиру, достигли самых высоких уровней в истории", - отмечается в отчете.

Прогнозируется, что уровень цен на золото и их волатильность продолжат влиять на потребительский спрос и в 2020 году.