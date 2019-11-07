​Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов

Мировой долг достиг рекордных показателей – 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мировой долг - как государственный, так и частный - достиг рекордного максимума - 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства", - заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне на юбилейной 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Предшественница Георгиевой – Кристин Лагард - годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.