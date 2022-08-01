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Мировой ядерный арсенал на начало года составил около 13 тысяч боеголовок

Мировой ядерный арсенал на начало года составил около 13 тысяч боеголовок Ядерный арсенал девяти стран мира, по состоянию на начало 2022 года, в совокупности составил 12,7 тыс. боеголовок.
Другие страны
1 августа 2022 г. 15:23
Мировой ядерный арсенал на начало года составил около 13 тысяч боеголовок

Ядерный арсенал девяти стран мира, по состоянию на начало 2022 года, в совокупности составил 12,7 тыс. боеголовок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в новом исследовании Федерации американских ученых.

"Несмотря на прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия со времен "холодной войны", в мире совокупный запас ядерных боеголовок остается на очень высоком уровне. Девять стран располагают более чем 12,7 тыс. боеголовками на начало 2022 года", - говорится в докладе.

Приблизительно 90% всех ядерных боеголовок принадлежат России и Соединенным Штатам, у каждой из которых есть более пяти тысяч ядерных боеприпасов. Ни одно другое ядерное государство не видит потребности в более чем нескольких сотнях ядерных боеприпасов для обеспечения национальной безопасности, указывается в докладе.

С учетом развернутых, находящихся на складах и ожидающих утилизации ядерных боеголовок, девять стран располагают следующим количеством оружия: Россия - 5 977, США - 5 428, Китай - 350, Франция - 290, Великобритания - 225, Пакистан - 165, Индия - 160, Израиль - 90, Северная Корея - 20, говорится в исследовании.

В историческом контексте количество ядерных вооружений в мире значительно сократилось со времен "холодной войны" – с пикового значения примерно 70,3 тыс. в 1986 году до примерно 13 тыс. в начале 2021 года.

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