Мировой ядерный арсенал на начало года составил около 13 тысяч боеголовок

Ядерный арсенал девяти стран мира, по состоянию на начало 2022 года, в совокупности составил 12,7 тыс. боеголовок.

Ядерный арсенал девяти стран мира, по состоянию на начало 2022 года, в совокупности составил 12,7 тыс. боеголовок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в новом исследовании Федерации американских ученых.

"Несмотря на прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия со времен "холодной войны", в мире совокупный запас ядерных боеголовок остается на очень высоком уровне. Девять стран располагают более чем 12,7 тыс. боеголовками на начало 2022 года", - говорится в докладе.

Приблизительно 90% всех ядерных боеголовок принадлежат России и Соединенным Штатам, у каждой из которых есть более пяти тысяч ядерных боеприпасов. Ни одно другое ядерное государство не видит потребности в более чем нескольких сотнях ядерных боеприпасов для обеспечения национальной безопасности, указывается в докладе.

С учетом развернутых, находящихся на складах и ожидающих утилизации ядерных боеголовок, девять стран располагают следующим количеством оружия: Россия - 5 977, США - 5 428, Китай - 350, Франция - 290, Великобритания - 225, Пакистан - 165, Индия - 160, Израиль - 90, Северная Корея - 20, говорится в исследовании.

В историческом контексте количество ядерных вооружений в мире значительно сократилось со времен "холодной войны" – с пикового значения примерно 70,3 тыс. в 1986 году до примерно 13 тыс. в начале 2021 года.