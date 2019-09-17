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Мировые цены на нефть резко снизились

Мировые цены на нефть резко снизились

Мировые цены на нефть резко снизились - стоимость барреля нефти марки Brent за несколько минут упала более чем на 5%, достигнув на минимуме отметки 64,5 долларов. 

Как передает Report со ссылкой на Rbc.ru, по сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля Brent снизилась на 6,54%.

Схожую динамику показали и котировки нефти марки WTI - стоимость ее барреля упала до 59,28 долларов, что на 5,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение мировых цен на нефть последовало за их резким ростом, спровоцированным атакой йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. 16 сентября стоимость барреля Brent поднималась до $71,95, что почти на 20% превысило уровень закрытия последних торгов предыдущей недели. По итогам понедельника торги закрылись с приростом цены Brent на 14,61%.

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