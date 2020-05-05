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Мировая статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса

Мировая статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа достигло 250 134.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (почти 68,4 тыс.), Италию (29 тыс.), Испанию (около 25,3 тыс.), Великобританию (28,8 тыс.) и Францию (24,9 тыс.).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у 3,5 млн человек. Больше всего случаев инфицирования - 1 176 905 - выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Испания (217 466), Италия (211 938) и Великобритания (191 831).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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