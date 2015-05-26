Миротворец ООН убит в Мали

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Боевики убили миротворца ООН в столице Мали Бамако, сообщили источники в службе безопасности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Боевики открыли огонь по двум миротворцам из Бангладеш. Один миротворец ООН погиб, другой получил ранения.

"Вооруженные мужчины, личности которых еще не установлены, выстрелили в двух миротворцев, которые находились в автомобиле ООН вечером в понедельник. Один из них скончался, другой серьезно ранен", - приводит агентство слова источника.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда оттуда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.