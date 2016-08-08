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    ​Миротворец ООН погиб при подрыве автомобиля в Мали

    Еще четверо получили ранения

    Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Один миротворец ООН погиб, еще четверо получили ранения в результате подрыва автомобиля на севере Мали.

    Как передает Report, об этом отмечается в сообщении Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), инцидент произошел в регионе Кидаль - примерно в 11 км южнее трассы, связывающей населенные пункты Агельхок и Анефис.

    По данным Миссии, "автомобиль миротворцев подорвался на самодельном взрывном устройстве или на мине". Национальная принадлежность пострадавших сотрудников МИНУСМА пока не уточняется.

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