​Миротворец ООН погиб при подрыве автомобиля в Мали

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Один миротворец ООН погиб, еще четверо получили ранения в результате подрыва автомобиля на севере Мали.

Как передает Report, об этом отмечается в сообщении Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), инцидент произошел в регионе Кидаль - примерно в 11 км южнее трассы, связывающей населенные пункты Агельхок и Анефис.

По данным Миссии, "автомобиль миротворцев подорвался на самодельном взрывном устройстве или на мине". Национальная принадлежность пострадавших сотрудников МИНУСМА пока не уточняется.