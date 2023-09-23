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Миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля

Миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) вмешались в инцидент между израильскими и ливанскими военными на совместной границе в районе ферм Шебаа.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 15:29
Миротворцы ООН вмешались в пограничный инцидент между военными Ливана и Израиля

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) вмешались в инцидент между израильскими и ливанскими военными на совместной границе в районе ферм Шебаа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израильские солдаты попытались помешать работе бульдозеров на шоссе поблизости от линии заграждений и бросили несколько светошумовых гранат на ливанскую сторону границы.

В ответ ливанские военные бросили на израильскую территорию дымовые шашки. Прибывшие на место патрули миротворцев ООН вступили в контакты со сторонами и не допустили возникновения перестрелки.

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