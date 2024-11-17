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Миротворцы ООН в Ливане сообщили об обстреле своего патруля

Миротворцы ООН в Ливане сообщили об обстреле своего патруля Патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) подвергся обстрелу на юге страны.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 19:41
Миротворцы ООН в Ливане сообщили об обстреле своего патруля

Патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) подвергся обстрелу на юге страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в их Telegram-канале.

"Вчера днем патруль ВСООНЛ, состоявший из французских и финских миротворцев, выполнял свои задачи в деревне Бедиас, где группа, в которой как минимум один человек был вооружен, пыталась помешать свободному перемещению "голубых касок". Патрулю удалось обойти препятствие и продолжить движение по запланированному маршруту. Примерно через час, когда патруль только пересек деревню Маараке, по нему был открыт огонь и совершено около 40 выстрелов сзади, вероятно, представителями негосударственных формирований", - указывается в тексте.

Хотя в некоторых патрульных машинах были обнаружены пулевые отверстия, сами миротворцы не пострадали, отмечается в заявлении. Они немедленно проинформировали ливанскую армию о случившемся.

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