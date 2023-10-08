Миротворцы ООН усилили патрулирование границы Ливана и Израиля

Командование Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) приняло дополнительные меры по поддержанию стабильной ситуации на ливано-израильской границе.

Командование Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) приняло дополнительные меры по поддержанию стабильной ситуации на ливано-израильской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти.

"Миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности голубых касок, учитывая угрозу ракетных обстрелов", - сказал собеседник. По словам Тененти, командование сил с самого начала событий в Газе "находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать недоразумений".

"Наша основная цель - поддерживать стабильность вдоль всей линии границы в Южном Ливане и избегать любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для мирного населения", - подчеркнул он.