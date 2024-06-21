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Миротворцы ООН пытаются предотвратить расширение конфликта на юге Ливана

Миротворцы ООН пытаются предотвратить расширение конфликта на юге Ливана Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) крайне обеспокоено происходящей эскалацией вооруженной конфронтации на ливано-израильской границе.
Другие страны
21 июня 2024 г. 01:26
Миротворцы ООН пытаются предотвратить расширение конфликта на юге Ливана

Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) крайне обеспокоено происходящей эскалацией вооруженной конфронтации на ливано-израильской границе.

Как передает Report, об этом заявила телеканалу Al Hadath заместитель главы пресс-службы ВСООНЛ Кэндис Арделл.

"Миротворцы ООН пытаются предотвратить расширение масштабов военных действий и провели экстренные контакты со всеми сторонами, - сообщила она. - Мы призываем их прекратить огонь и взять на себя обязательство работать над достижением политического и дипломатического решения".

По признанию Арделл, имеется опасная тенденция к выходу ситуации в пограничных районах из-под контроля. "Поэтому мы считаем, что возвращение сторон к выполнению положений резолюции 1701 Совбеза ООН, которая остановила конфликт на юге Ливана в 2006 году, остается наиболее эффективной основой для прекращения нынешней конфронтации и работы над долгосрочным урегулированием", - подчеркнула она.

По словам замглавы пресс-службы, резолюция 1701 СБ ООН обеспечила более 17 лет относительной стабильности в регионе. "Миротворцы, несмотря на рост напряженности, прикладывают сейчас усилия с тем, чтобы предотвратить недоразумения, которые могут привести к обострению ситуации, - сказала она. - Любое решение, ведущее к эскалации насилия, неприемлемо, оно приведет только к большим жертвам и разрушениям по обе стороны границы".

Арделл потребовала привлечь к ответственности тех, кто причастен к инцидентам, связанным с обстрелом патрулей "голубых касок". "Имели место серьезные случаи, когда наблюдатели из миротворческих контингентов получили ранения", - отметила она.

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