Миротворцы ООН пострадали при ракетном ударе по штаб-квартире ЮНИФИЛ в Ливане

Несколько миротворцев ООН получили ранения при ракетном ударе во вторник по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

Несколько миротворцев ООН получили ранения при ракетном ударе во вторник по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении организации.

"Сегодня днем ракета ударила по штаб-квартире ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура. Несколько миротворцев получили ранения", - говорится в сообщении.

В ЮНИФИЛ добавили, что, предположительно, удар нанесло ливанское движение "Хезболлах" или связанная с ней группировка.

В организации призвали все стороны обеспечивать безопасность персонала и объектов ООН.

Напомним, что ранее представители сил миротворцев ООН сообщали, что из-за ударов в районе штаба ЮНИФИЛ и по ряду других объектов в Ливане пострадали четыре миротворца. Также 16 октября танк ЦАХАЛ обстрелял наблюдательную вышку Временных сил ООН в Ливане недалеко от города Кфар-Кила в южной части Ливана.