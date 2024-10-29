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Миротворцы ООН пострадали при ракетном ударе по штаб-квартире ЮНИФИЛ в Ливане

Миротворцы ООН пострадали при ракетном ударе по штаб-квартире ЮНИФИЛ в Ливане Несколько миротворцев ООН получили ранения при ракетном ударе во вторник по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).
Другие страны
29 октября 2024 г. 22:03
Миротворцы ООН пострадали при ракетном ударе по штаб-квартире ЮНИФИЛ в Ливане

Несколько миротворцев ООН получили ранения при ракетном ударе во вторник по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении организации.

"Сегодня днем ракета ударила по штаб-квартире ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура. Несколько миротворцев получили ранения", - говорится в сообщении.

В ЮНИФИЛ добавили, что, предположительно, удар нанесло ливанское движение "Хезболлах" или связанная с ней группировка.

В организации призвали все стороны обеспечивать безопасность персонала и объектов ООН.

Напомним, что ранее представители сил миротворцев ООН сообщали, что из-за ударов в районе штаба ЮНИФИЛ и по ряду других объектов в Ливане пострадали четыре миротворца. Также 16 октября танк ЦАХАЛ обстрелял наблюдательную вышку Временных сил ООН в Ливане недалеко от города Кфар-Кила в южной части Ливана.

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