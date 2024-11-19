Миротворцы ООН пострадали при обстреле их позиций на юге Ливана

Пост Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в пограничном районе Рамия попал под обстрел, в результате получили ранения четверо военнослужащих из Ганы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВСООНЛ, распространенном в Telegram-канале.

Пост Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в пограничном районе Рамия попал под обстрел, в результате получили ранения четверо военнослужащих из Ганы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ВСООНЛ, распространенном в Telegram-канале.

"Четыре миротворца из Ганы, находившихся на дежурстве, получили ранения, когда ракета, выпущенная скорее всего неправительственным формированиями в Ливане, попала в базу UNP 5-42 к востоку от селения Рамия. Трое пострадавших доставлены в госпиталь в Тире для прохождения лечения", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что еще пять ракет были выпущены по центру технического обслуживания ВСООНЛ в поселке Шамаа в западном секторе ливанского юга.

"Мастерской нанесен серьезный ущерб, но никто из миротворцев не пострадал", - отмечается в заявлении.

Третий инцидент, по данным организации, произошел на шоссе к северо-востоку от селения Хирбет-Сильм, где вооруженный человек открыл огонь по патрулю "голубых касок", пострадавших среди миротворцев нет.

Отметим, что командование ВСООНЛ приступило к расследованию каждого из этих инцидентов и проинформировало о них ливанскую армию.