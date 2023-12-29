Миротворцы ООН покинули базу в центральном регионе Мали

Служащие Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) покинули базу в регионе Томбукту в центральной части страны.

Служащие Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) покинули базу в регионе Томбукту в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила малийская государственная телерадиокомпания ORTM по итогам церемонии передачи базы властям страны.

В ходе церемонии глава МИНУСМА Антон Анчев передал "ключи" от базы губернатору региона Томбукту Бакуну Канте, также был спущен флаг ООН.

Ранее агентство AFP сообщало о прекращении полномочий МИНУСМА в стране. 30 июня СБ ООН единогласно принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года.