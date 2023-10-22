Миротворцы ООН, покидавшие базу на северо-востоке Мали, подверглись обстрелу

Миротворцы ООН в ускоренном порядке покинули базу в городе Тесалит на северо-востоке Мали.

Миротворцы ООН в ускоренном порядке покинули базу в городе Тесалит на северо-востоке Мали.

Как передает Report , об этом сообщила многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Завершен ускоренный вывод сил MINUSMA с базы в Тесалит в условиях чрезвычайной напряженности и ухудшения ситуации в области безопасности, что поставило под угрозу жизни сотрудников миссии, - говорится в ее коммюнике. - Закрытие базы в Тесалит знаменует собой первый вывод контингента MINUSMA из региона Кидаль и уход с шестой по счету базы в Мали после резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, которая положила конец мандату миссии".

В коммюнике отмечается, что вывод контингента из Тесалита сопровождался обстрелами миротворцев. Подразделения Чада, находившиеся в составе MINUSMA в Тесалите, уже вылетели на родину. Командованием миссии было также принято решение уничтожить или вывести из строя снаряжение и оборудование, которое не подлежало вывозу, в том числе транспортные средства, генераторы, а также боеприпасы.