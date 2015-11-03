Миротворцы ООН не смогли остановить насилие в столице ЦАР

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Врио президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Катрин Самба-Панза заявила, что миротворческие силы ООН не смогли остановить насилие в столице страны Банги, в результате которых с начала сентября погибли по меньшей мере 90 человек, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Беспорядки в столице ЦАР Банги начались 26 сентября в связи с убийством мусульманина, тело которого было обнаружено на улице города. Жертвами разгневанных мусульман стали жители района, в котором большинство обитателей исповедует христианство. Этот случай массовых беспорядков в Банги стал самым крупным в 2015 году.

"Дополнительные меры должны быть приняты для увеличения вмешательства международных сил, а также необходимо договориться о размещении передовых баз в окрестностях для обеспечения безопасности на локальном уровне", — сказала Самба-Панза.

Самба-Панза призвала миротворцев принять решительные меры, чтобы город стал безопасным, поскольку в ближайшее время его планирует посетить папа Римский.