Миротворцы Африканского союза передали властям Сомали третью военную базу

Миротворческий контингент Африканского союза в Сомали (ATMIS) передал военную базу, расположенную в районе Среднего Шабелле, вооруженным силам республики.

Миротворческий контингент Африканского союза в Сомали (ATMIS) передал военную базу, расположенную в районе Среднего Шабелле, вооруженным силам республики.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua.

База Сил-Эглоу, где с 2019 года был дислоцирован ограниченный контингент войск Бурунди, защищает основные маршруты транспортировки грузов военного и гуманитарного назначения Могадишо - Джоухар и прилегающие районы.

В рамках третьего этапа сокращения численности ATMIS намечено вывести из Сомали 4 тыс. военнослужащих до конца июня, а полное завершение миссии АС намечено на конец 2024 года. Правительство республики просило отсрочить вывод миротворцев из-за угрозы образования "вакуума безопасности".

В настоящее время 5 тыс. из 18,5 тыс. миротворцев уже покинули Сомали. Численность нового контингента не должна превышать 10 тыс. человек, которым предстоит обеспечивать безопасность лишь крупных населенных пунктов.