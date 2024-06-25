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Миротворцы Африканского союза передали властям Сомали третью военную базу

Миротворцы Африканского союза передали властям Сомали третью военную базу Миротворческий контингент Африканского союза в Сомали (ATMIS) передал военную базу, расположенную в районе Среднего Шабелле, вооруженным силам республики.
Другие страны
25 июня 2024 г. 04:06
Миротворцы Африканского союза передали властям Сомали третью военную базу

Миротворческий контингент Африканского союза в Сомали (ATMIS) передал военную базу, расположенную в районе Среднего Шабелле, вооруженным силам республики.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

База Сил-Эглоу, где с 2019 года был дислоцирован ограниченный контингент войск Бурунди, защищает основные маршруты транспортировки грузов военного и гуманитарного назначения Могадишо - Джоухар и прилегающие районы.

В рамках третьего этапа сокращения численности ATMIS намечено вывести из Сомали 4 тыс. военнослужащих до конца июня, а полное завершение миссии АС намечено на конец 2024 года. Правительство республики просило отсрочить вывод миротворцев из-за угрозы образования "вакуума безопасности".

В настоящее время 5 тыс. из 18,5 тыс. миротворцев уже покинули Сомали. Численность нового контингента не должна превышать 10 тыс. человек, которым предстоит обеспечивать безопасность лишь крупных населенных пунктов.

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