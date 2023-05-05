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Минздрав Судана сообщил о более чем 550 погибших с начала вооруженного конфликта

Минздрав Судана сообщил о более чем 550 погибших с начала вооруженного конфликта Более 550 человек погибли в Судане с начала вооруженных столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназ).
Другие страны
5 мая 2023 г. 17:46
Минздрав Судана сообщил о более чем 550 погибших с начала вооруженного конфликта

Более 550 человек погибли в Судане с начала вооруженных столкновений между армией и Cилами быстрого реагирования (спецназ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело в пятницу министерство здравоохранения страны.

"В результате столкновений конфликтующих сторон в стране погиб 551 человек, более 5 тыс. получили ранения", - говорится в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Al Arabiya. В нем отмечается, что в данном случае речь идет "только о смертельных случаях, официально зарегистрированных в медучреждениях Судана".

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