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Минздрав США отказался работать с Байденом

Минздрав США отказался работать с Байденом Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу.
Другие страны
19 ноября 2020 г. 06:55
Минздрав США отказался работать с Байденом

Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.

"Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил - ред.), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам", - подчеркнул Азар.

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