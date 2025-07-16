Минздрав Сирии объявил об обнаружении десятков тел в больнице Эс-Сувейды

После отхода незаконных формирований в больнице города Эс-Сувейда обнаружено несколько десятков тел, которые принадлежат гражданским лицам и силам безопасности, подконтрольным новым властям в Дамаске.

После отхода незаконных формирований в больнице города Эс-Сувейда обнаружено несколько десятков тел, которые принадлежат гражданским лицам и силам безопасности, подконтрольным новым властям в Дамаске.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства здравоохранения Сирии в телеграм-канале.

"После того, как незаконные вооруженные группировки были вытеснены из Национальной больницы Эс-Сувейды, там было обнаружено несколько десятков тел. После осмотра можно заключить, что они принадлежат мирным гражданам и сотрудникам сил безопасности Сирии", - говорится в сообщении.

Точное число погибших, чьи останки были обнаружены в Эс-Сувейде, и причина их гибели пока не раскрываются.

Министр здравоохранения Сирии Мусааб аль-Али сообщил агентству SANA, что колонна из 15 машин скорой помощи пока не может въехать в провинцию Эс-Сувейда, поскольку ей мешает израильская авиация. "Самолеты обстреливают любые движущиеся машины", - рассказал аль-Али, добавив, что в Эс-Сувейду, в дополнение к бригадам скорой помощи, направлены 10 хирургов различных специальностей и 2 автомобиля, которые доставят туда медикаменты и расходные материалы.