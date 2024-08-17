Минздрав Палестины сообщил о первом случае заболевания полиомиелитом

Первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом зафиксирован в центральной части сектора Газа.

Первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом зафиксирован в центральной части сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины в Facebook.

"Минздрав зафиксировал первый случай заражения вирусом полиомиелита: это произошло в городе Дейр-эль-Балах, заболевший - 10-месячный младенец, который в свое время не получил ни одной дозы вакцины от заболевания", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что врачи в анклаве "заподозрили у ребенка полиомиелит после появления некоторых симптомов", и его анализы были направлены для исследования в Амман, где диагноз подтвердился.

В связи с этим Минздрав Палестины обратился к мировому сообществу с призывом "как можно скорее вмешаться и немедленно остановить израильскую агрессию против жителей сектора Газа", поскольку именно действия еврейского государства, считают в ведомстве, "привели к катастрофе в сфере здравоохранения в Газе и к возникновению среды, благоприятной для зарождения и распространения эпидемий различных заболеваний".

Ранее сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС поддержало инициативу ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) об установлении перемирия в секторе Газа на семь дней, чтобы вакцинировать детей анклава от полиомиелита.