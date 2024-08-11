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Минздрав Палестины сообщил о 500 погибших в Газе медиков с начала конфликта

Минздрав Палестины сообщил о 500 погибших в Газе медиков с начала конфликта Около 500 медицинских работников погибли и сотни получили ранения в секторе Газа в результате проводимой Израилем с октября прошлого года военной операции.
Другие страны
11 августа 2024 г. 09:37
Минздрав Палестины сообщил о 500 погибших в Газе медиков с начала конфликта

Около 500 медицинских работников погибли и сотни получили ранения в секторе Газа в результате проводимой Израилем с октября прошлого года военной операции.

Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

В палестинском анклаве израильскими ударами было уничтожено 130 машин скорой помощи. По данным ведомства, нападения на медицинскую инфраструктуру в секторе Газа лишили местных жителей доступа к основным медицинским услугам, а плохие водоснабжение и санитарно-гигиенические условия привели к росту уровня преждевременной смертности.

Число погибших в секторе Газа в результате действий израильских военных с октября прошлого года возросло до 39 790, ранения получили 92 002 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС, а также освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada 500-ə yaxın tibb işçisi həlak olub

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