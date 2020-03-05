Минздрав ОАЭ призвал граждан воздержаться от путешествий

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Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ призвало эмиратских подданных и проживающих в стране иностранных резидентов воздержаться от выездов за границу в связи с распространением нового типа коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении минздрава страны в Twitter.

"Министерство здравоохранения настоятельно призывает подданных страны и проживающих в ней иностранцев воздержаться в случае отсутствия необходимости от поездок за рубеж в нынешней ситуации в связи с распространением коронавируса в ряде стран", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в ОАЭ с 8 марта закрывают на месяц для дезинфекции все средние и высшие учебные заведения страны и отправляют школьников на каникулы, во время которых они будут учиться дистанционно.

Накануне Минздрав сообщил, что в стране выявлены шесть новых случаев заболевания коронавирусом среди тех, кто контактировали с двумя заболевшими участниками велогонки "Тур ОАЭ" из Франции.