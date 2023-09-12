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Минздрав Ливии: Число жертв ливней и наводнения в стране достигло 3 тыс.

Минздрав Ливии: Число жертв ливней и наводнения в стране достигло 3 тыс. Число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 11:33
Минздрав Ливии: Число жертв ливней и наводнения в стране достигло 3 тыс.

Число погибших в результате ливней и наводнения, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило ливийское министерство здравоохранения.

"На настоящее время число жертв стихии в стране составило 3 тыс., пропавшие без вести исчисляются тысячами", - указывается в заявлении Минздрава, которое привел телеканал Al Hadath.

Ранее сообщалось о том, что в результате наводнений в Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" погибли 2 800 человек.

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