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Минздрав Ливана заявил о гибели 22 человек из-за авиаударов

Минздрав Ливана заявил о гибели 22 человек из-за авиаударов В Ливане в результате израильских авиаударов по городам и населенным пунктам в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир погибли 22 человека, 80 получили ранения.
Другие страны
9 октября 2024 г. 20:12
Минздрав Ливана заявил о гибели 22 человек из-за авиаударов

В Ливане в результате израильских авиаударов по городам и населенным пунктам в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир погибли 22 человека, 80 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана в соцсети X за последние сутки.

Согласно информации, наибольшее число жертв зафиксировано в южных регионах, где убиты 12 человек и 37 получили ранения. В долине Бекаа на востоке страны погибли 7 человек, ранены 2, в Набатии - 2 убиты и 34 ранены. Бейрут не подвергалась в среду бомбардировкам, отмечает ведомство.

По данным Центра, число погибших из-за израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов с начала военной эскалации в октябре 2023 года выросло с 2 119 до 2 141, ранены свыше 10 тыс. человек.

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