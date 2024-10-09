Минздрав Ливана заявил о гибели 22 человек из-за авиаударов

В Ливане в результате израильских авиаударов по городам и населенным пунктам в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир погибли 22 человека, 80 получили ранения.

В Ливане в результате израильских авиаударов по городам и населенным пунктам в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир погибли 22 человека, 80 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана в соцсети X за последние сутки.

Согласно информации, наибольшее число жертв зафиксировано в южных регионах, где убиты 12 человек и 37 получили ранения. В долине Бекаа на востоке страны погибли 7 человек, ранены 2, в Набатии - 2 убиты и 34 ранены. Бейрут не подвергалась в среду бомбардировкам, отмечает ведомство.

По данным Центра, число погибших из-за израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов с начала военной эскалации в октябре 2023 года выросло с 2 119 до 2 141, ранены свыше 10 тыс. человек.