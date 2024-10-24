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Минздрав Ливана: За сутки в результате авиаударов погибли 19 человек

Минздрав Ливана: За сутки в результате авиаударов погибли 19 человек В Ливане за сутки в результате ударов ВС Израиля погибли 19 человек, еще 118 были ранены.
Другие страны
24 октября 2024 г. 21:46
Минздрав Ливана: За сутки в результате авиаударов погибли 19 человек

В Ливане за сутки в результате ударов ВС Израиля погибли 19 человек, еще 118 были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным ведомства, в долине Бекаа из-за израильских авиаударов погибли пять человек.

Общее число погибших в результате конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" за последний год превысило 2,5 тыс. и 12,1 тыс. были ранены, говорится в сообщении.

Ливанское управление кризисного реагирования за сутки зафиксировало 111 авиаударов и обстрелов, в основном в провинциях Южный Ливан и Набатия, расположенных в южной части страны.

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Версия на азербайджанском языке Livan Səhiyyə Nazirliyi: Son sutkada aviazərbələr nəticəsində 19 nəfər ölüb

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