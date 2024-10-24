Минздрав Ливана: За сутки в результате авиаударов погибли 19 человек

В Ливане за сутки в результате ударов ВС Израиля погибли 19 человек, еще 118 были ранены.

В Ливане за сутки в результате ударов ВС Израиля погибли 19 человек, еще 118 были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным ведомства, в долине Бекаа из-за израильских авиаударов погибли пять человек.

Общее число погибших в результате конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" за последний год превысило 2,5 тыс. и 12,1 тыс. были ранены, говорится в сообщении.

Ливанское управление кризисного реагирования за сутки зафиксировало 111 авиаударов и обстрелов, в основном в провинциях Южный Ливан и Набатия, расположенных в южной части страны.