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Минздрав Ливана сообщил о гибели более 120 человек за сутки из-за авиаударов

Минздрав Ливана сообщил о гибели более 120 человек за сутки из-за авиаударов Минздрав Ливана уточнил данные о жертвах израильских авиаударов, которые были нанесены в воскресенье по различным районам страны.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 03:51
Минздрав Ливана сообщил о гибели более 120 человек за сутки из-за авиаударов

Минздрав Ливана уточнил данные о жертвах израильских авиаударов, которые были нанесены в воскресенье по различным районам страны.

Как сообщает Report, в сводке указывается, что число погибших выросло за истекшие сутки с 109 до 123, ранены 359 человек.

Сведения о наибольшем числе жертв поступили из поселка Айн-Дельба в окрестностях города Сайда (60 км от Бейрута). В сводке говорится, что число погибших выросло там с 24 до 32, раненых - с 29 до 53.

В результате ракетного удара был полностью разрушен жилой дом рядом с мечетью Эль-Фуркан. Очевидцы сообщили, что спасатели продолжают разборку завалов. Число убитых может возрасти.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin hücumu zamanı Livanda bir gündə 120-dən çox şəxs ölüb

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