Минздрав Кубы подтвердил смерть 33 человек из-за заражения вирусами от комаров

Министерство здравоохранения Кубы сообщило о смерти 33 человек вследствие заражения арбовирусами, распространяемыми через укусы комаров.

Как передает Report со ссылкой на официальную газету Granma, в стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, а наиболее широко циркулируют вирусные лихорадки денге и чикунгунья. По данным заместителя министра здравоохранения Карильды Пеньи Гарсии, 12 человек умерли после заражения денге (семеро из них были младше 18 лет), а 21 человек - в результате заражения чикунгуньей (14 из них - дети).

При этом, несмотря на общее снижение уровня заболеваемости по стране, в ряде районов фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации. По словам Пеньи Гарсии, за минувшую неделю на Кубе зарегистрированы 5 717 новых случаев лихорадки чикунгунья. Общее число заболевших достигло 38 938, из них 1 260 подтверждены ПЦР-тестами. Специфического лечения этого заболевания, которое сопровождается высокой температурой, воспалением и болью в суставах и может приводить к осложнениям, не существует. Денге циркулирует во всех провинциях страны.

В середине ноября президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что медицинские власти республики продолжают работу по стабилизации эпидемиологической ситуации, применяя подходы, использованные в период пандемии COVID-19. Он отметил, что кубинские ученые и специалисты разных областей анализируют текущие данные для подготовки срочных решений.