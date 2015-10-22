Минздрав: Конфликт в Йемене унес жизни более 6 тысяч человек

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Число жертв конфликта в Йемене превысило шесть тысяч человек, ранения получили около 15 тысяч.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минздрава Йемена Насер Мухсен Баум, прибывший с визитом в Судан.

"Могу сказать, что зафиксированное число раненых в провинциях Аден, Лахдж, Абьян и Эд-Дали составляет к настоящему моменту 12,5 тысячи человек, большинство из которых получили медпомощь внутри страны. В провинции Мариб и на северо-восточном фронте было приблизительно 2300 раненых, большинство из которых лечились в Йемене, а также дружественных нам странах", - рассказал министр здравоохранения.

Отвечая на вопрос о числе погибших, Баум заявил, что в Адене и в четырех вышеупомянутых провинциях жертвами конфликта стали 1008 человек. "А в целом по Йемену число превысило шесть тысяч", - сказал он.