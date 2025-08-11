Минздрав Израиля сообщил о 6 случаях нового штамма COVID-19

О нас

Другие страны
11 августа 2025 г. 13:56
Министерство здравоохранения Израиля сообщает о шести случаях заболевания новым штаммом COVID-19 XFG, получившим название Stratus.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно источнику, в Израиле уровень заболеваемости в настоящее время низкий. Симптомы схожи с симптомами других штаммов COVID, включая лихорадку, кашель, боль в горле и усталость.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что существующие вакцины против COVID-19, как ожидается, останутся эффективными против этого штамма.

"С точки зрения общественного здравоохранения в целом этот вариант COVID не вызывает беспокойства", - сказал профессор Эяль Лешем, директор Центра медицины путешествий и тропических болезней в медицинском центре "Шиба".

Штамм, впервые выявленный в Юго-Восточной Азии в январе, распространяется в Соединенных Штатах и по всей Европе.

