Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna

Министерство здравоохранения Израиля в понедельник одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna.

Министерство здравоохранения Израиля в понедельник одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"Сегодняшнее одобрение (вакцины) - значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19", - подчеркнул глава корпорации Стефан Бансель. "Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины", - добавил Бансель.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, одобрившей вакцину.

Страна запросила 6 млн доз вакцины. Ожидается, что поставки начнутся в январе.