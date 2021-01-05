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Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna

Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna Министерство здравоохранения Израиля в понедельник одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna.
Другие страны
5 января 2021 г. 08:14
Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna

Министерство здравоохранения Израиля в понедельник одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"Сегодняшнее одобрение (вакцины) - значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19", - подчеркнул глава корпорации Стефан Бансель. "Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины", - добавил Бансель.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, одобрившей вакцину.

Страна запросила 6 млн доз вакцины. Ожидается, что поставки начнутся в январе.

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