Минздрав Израиля эвакуирует пациентов из больниц на севере страны

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о переводе пациентов из больниц в северных областях еврейского государства в центральные районы страны.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о переводе пациентов из больниц в северных областях еврейского государства в центральные районы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Минздрав переводит пациентов из медцентров на севере страны в больницы в центральных районах Израиля, чтобы подготовиться к любому развитию ситуации", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о столкновениях на севере страны с группировкой "Хезболлах". Со стороны Ливана была запущена противотанковая ракета в направлении израильского блокпоста на севере страны в районе еврейского поселения Арамша. В ответ на вооруженную вылазку израильские войска открыли огонь из танковых орудий по объектам "Хезболлах" на юге Ливана.